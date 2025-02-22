Tabela yine değişti: Motorine dev zam! 22 Şubat güncel akaryakıt, motorin, benzin fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 45 kuruş zam geldi.

Tabela yine değişti: Motorine dev zam! 22 Şubat güncel akaryakıt, motorin, benzin fiyatları...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:44

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeyi sürdürüyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam geldi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul

  • Motorin: 48.01 TL
  • Benzin: 46.43 TL
  • LPG: 27.59 TL

Ankara

  • Benzin: 446,97 TL
  • LPG: 27,49 TL
  • Motorin: 48,71 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


Etiketler: #motorin #benzin, motorin #motorine indirim

İlgili Haberler

Motorine zam mı geldi? 8 Ocak 2025 LPG, benzin ve motorin fiyatları

Motorine zam mı geldi? 8 Ocak 2025 LPG, benzin ve motorin fiyatları
Benzine ve motorine zam mı geliyor, ne kadar olacak?

Benzine ve motorine zam mı geliyor, ne kadar olacak?
Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler