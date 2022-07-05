‘Taksitli ödemelerde aracı sigortalı seçer’

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Tarafların anlaşması halinde sigorta primlerinin en az dörtte biri peşin olmak şartıyla taksitli ödenebileceğini anımsatan SEDDK şu noktaya dikkat çekti: “Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin fesih hakkından vazgeçmiş sayılır.”

Bu noktada sigortalının belli bir ödeme aracı kullanımına zorlanamayacağını da belirten SEDDK, böylesi bir durumun “zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınma” olarak değerledirileceğini ve işlem yapılacağını duyurdu.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖZELLİKLE TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARTIYOR



TÜİK’in açıkladığı “Devlet Destekli Tarım Sigortaları, 2021” raporu, insan yapısı bir kriz olarak etkileri her geçen gün netleşen iklim değişikliğinin sonuçlarını bir kez daha ve çarpıcı şekilde ortaya koydu. Tarım Sigotaları Havuzu (TARSİM) verileri üzerinden açıklanan sonuçlar, özellikle don kaynaklı hasarlardaki büyümeye işaret etti.

Açıklanan verilere göre, geçen yıl 2020’ye kıyasla hasarlar nedeniyle ödenen toplam tazminat yüzde 85.5 artışla 1.3 milyar liradan 2.4 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda en yüksek tazminat ödemesi yüzde 246.7 artışla 285.2 milyon liradan 988.9 milyon liraya çıkan don hasarları için yapıldı. Don hasarı nedeniyle ödemeler 2019’da 221 milyon lira, 2018’de 206 milyon lira ve 2017’de 239 milyon lira olmuştu.

2.5 MİLYON POLİÇE

Don kaynaklı tazminat ödemelerini yüzde 6.7 düşüşle 447.1 milyon liraya inen dolu, yüzde 43.9 artışla 259.2 milyon liraya ulaşan hayvan ölüm, yüzde 64.6 artışla 207.7 milyon liraya ulaşan zorunlu kesim ve yüzde 36.6 artışla 99.2 milyon liraya ulaşan fırtına hasarları takip etti. Tazminat ödeme miktarı 13.7 milyon lira olsa da 2020’ye göre yüzde 315 artan yangın kaynaklı hasarlar da dikkat çekti. Ayrıca toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 1 milyar 791 milyon lira ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı 446.1 milyon lirayla büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı.

Öte yandan devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl yüzde 49.6 artışla 124.4 milyar liraya yükselirken, poliçe sayısı yüzde 12.6 artışla 2 milyon 517 bin 704 adet oldu. Yine toplam devlet destek prim tutarı yüzde 49.1 artışla 2.5 milyar TL, toplam prim tutarı da yüzde 46.3 artışla 4.7 milyar liraya çıktı.

DEPREME KARŞI TEK ÖNLEM DASK DEĞİL

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Oya Turhaner, konutları DASK poliçesi ile korumaya almanın depremde bütün sorunları aşmak anlamına gelmediğini vurguladı. Turhaner şöyle devam etti:

“Gerçek koruma arıyorsanız apartmanın ortak kullanım alanlarının, temel ve bahçe duvarı gibi unsurlarının apartman yönetimi tarafından sigortalanması gerekir. Ayrıca eşyalarınızı konut paket poliçesinde deprem ek teminatı ile sigortalatabilirsiniz.” Turhaner şu hatırlatmayı da yaptı: “Poliçeleri okumadan imzalamayın, muafiyet ve koasüransa dikkat edin, detaylar için acentenize danışmayı ihmal etmeyin.”

‘SİBER RİSK İÇİN ENTEGRE YAKLAŞIM GEREKLİ’



Marsh’ın, Avrupa’da faaliyet gösteren müşterilerin siber olaylara hazırlıklı olmaları ve zamanında müdahale etmeleri ile siber dayanıklılıklarını artırmalarına yönelik yeni siber olay yönetimi (CIM) hizmetini devreye aldığı açıklandı. Fidye yazılımı olaylarının 2021 yılında yüzde 148 arttığını hatırlatan Marsh Türkiye Eş Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt, “Başarılı bir siber dayanıklılık süreci, bir şirketin benzersiz risk profilini yansıtan siber olayları yönetmek için tam entegre bir yaklaşım gerektiriyor” dedi.



‘TİCARİ ALACAK’ SORUNLU TAHSİLATI AZALTIR



Howden ACP Genel Müdürü Ercan Eryaşar, ticari alacak riskleri için düzenlenen sigortaların her zaman her şirket için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ticari alacak sigortası poliçesine sahip firmaların daha az zararla çalıştıklarını ve daha az sorunlu tahsilat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bu sigortaya ilişkin limitlerin yükseltildiğini de belirten Eryaşar, ayrıca kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenebilmesine imkân tanıyan yeni yasal mevzuatın sektörü olumlu etkileyeceğini kaydetti.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Faruk Gökçen’in, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik’in yeni genel müdürü olduğu açıklandı. Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Gökçen, bu şirkete Aralık 2020’de katılmıştı.

- Generali Sigorta’nın, “Süper Evim Konut Sigortası” ürünüyle müşterilerine esnek teminat paketleri sunduğu, her bütçe ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen bir sigortacılık deneyimi vaat ettiği açıklandı.

- Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, en büyük metaverse platformla-rından biri olan Decentraland’de reklam ve-ren ilk sigorta şirketi olduklarını duyurdu.

- Özlü Sigorta’nın 1992 yılından bu yana Özdilek Holding bünyesinde faaliyet gös- terdiği ve bu yıl 30. yılını kutladığı açıklandı. Şirketin, “Özünde Güven Var” sloganıyla çalışmalarını genişlettiği de belirtildi.

- Sigortayeri Genel Müdürü Ali Gülcan, gençlerin yenilikçi fikirlerine kulak vermek üzere düzenledikleri “Ideathon’ yarışmasını Team Project ekibinin kazandığını açıkladı. Bu ekip 15 bin TL’lik destek alacak.