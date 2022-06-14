18 yaş altı çocuklar için başlatılan bireysel emeklilik sistemi bir yaşında

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

Bireysel emeklilik sisteminde (BES) Haziran 2021’de başlatılan ve 18 yaş altı çocukların “Gönüllü BES“e dahil edilmesini hedefleyen uygulama birinci yılına ulaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 3 Haziran itibarıyla yayımladığı verilere göre, aileleri tarafından “Çocuklu BES”e dahil edilen katılımcı sayısı 355 bin 434 kişiye ulaştı.

EĞİTİME ÖNEMLİ KATKI

Sisteme dahil edilen çocukların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise 25 bin 947 kişi ile yeni doğanların (0 yaş) ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bu yaş grubunu 24 bin 432 kişiyle “1 yaş”, 24 bin 328 kişiyle “3 yaş”, 24 bin 314 kişiyle “2 yaş” ve 23 bin 862 kişiyle “4 yaş” takip ediyor. En az katılımcının olduğu yaş grubu ise 10 bin 10 kişiyle “17 yaş” oldu. Ayrıca Çocuklu BES hesaplarındaki fon tutarı 903.2 milyon lira, devlet katkısı tutarı da 180 milyon liraya ulaştı. Sonuçları değerlendiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay şuna dikkat çekti: “Veriler bize düzenlemenin ebeveynler tarafından uzun süredir sabırsızlıkla beklendiğini kanıtlar nitelikte. Bu düzenleme BES’te mevcut büyüme momentumunu hızlandırdı ve finansal kapsayıcılığını genişletti.” Ayrıca yeni uygulamaya giren hediye amaçlı katkı payı ödeme olanağının büyükanne ve büyükbabalar tarafından bayram harçlığı yerine kullanılabileceğini belirten, kısmi çekme hakkına da atıf yapan Atalay, “Bu yeni düzenleme ile ebeveynler, çocuklarının eğitimi için gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri harcamalarını BES’te sahip olduğu birikim sayesinde karşılayabilme imkânına kavuşacak” dedi.

"BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ"

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer de, Çocuklu BES’i beklediklerine değdiğini, katılımın güçlü olduğunu beliterek şöyle konuştu: “Ama gidilecek çok yol var. Bu çocukları emekliliğe kadar sistemde tutmanın yollarını geliştirmeliyiz. Hediye BES, kısmi çıkış hakkı buna hizmet edecek. Ayrıca bu uygulama sayesinde BES’i de yeniden konuşur olduk. Gönüllü BES’teki artış da bunu gösteriyor.”

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE DESTEK

Anadolu Sigorta’nın, Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte “Ormanın Gözleri” projesini hayata geçirdiği açıklandı. Projenin imza töreni, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan ve Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu’nun katılımıyla Ankara’da yapıldı.

Buna göre şirket, gözetleme kulelerinin ihtiyaç duyulanları için bakım ve onarımı ile teknolojik donanımlarının sağlanmasına katkı sunacak. Ayrıca mobil ve insansız yangın gözetleme kulelerine destek verilecek.

KOBİ’LERİN AFET FARKINDALIĞINI ARTIRMA ÇABASI

Allianz Teknik Deprem, Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nde KOBİ’lere de eğitim verildiği açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren, afet farkındalığını artırmak ve dayanıklılığı güçlendirmek amacıyla 2013’te hayata geçirilen “Sağlam KOBİ” projesi kapsamında eğitim ve uygulama desteği sağladıklarını vurguladı.

Eğitimlerde özel tasarlanmış simülasyon alanları kullanılırken, tüm katılımcılar deprem ve yangınların fiziksel ve psikolojik etkilerini deneyimledi.,

BORÇ KRİZİ-JEOEKONOMİK ÇATIŞMALAR ÖNEMLİ RİSK

Marsh Türkiye, Zurich Sigorta ve TÜSİAD’ın düzenlediği ve “2022 Küresel Riskler Raporu”nun tanıtıldığı toplantıda konuşan MMC Türkiye Başkanı Tayfun Bayazıt, küresel risklerin doğru şekilde algılanması için çalıştıklarını vurguladı. Risklerdeki değişime dikkat çeken Bayazıt şöyle devam etti: “İklim ve toplumsal krizler ön plana çıkıyor. 10 yıllık bir ufukta, gezegenin sağlığına yönelik endişeler hâkim. Rapora göre önümüzdeki 10 yıl içinde en ciddi riskler arasında borç krizleri ve jeoekonomik çatışmalar yer alıyor. Bir diğer önemli konu başlığı uzay. Uzayda artan rekabet, hem ticari hem askeri anlamda büyüyen bir meşguliyet olması riskleri artırırken uzay yönetişimi için yeni zorluklar yaratıyor.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Doğa Sigorta’nın, Şanlıurfa’da düzenlenen 4. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığı açıklandı. Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı, “Her alanda cinsiyet ve fırsat eşitliğinin destekçisiyiz” dedi.

- Türk Reasürans ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile “İşletme Yönetimi İkinci Öğretim Yüksek Lisans” programında tam burslu olarak 30 öğrenciye ücretsiz eğitim sağlayacak.

- Groupama Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Altuğ, Groupama Hayat’ın banka şubeleri aracılığıyla müşterilerine sunduğu “Kredi Hayat Sigortası”nın bundan böyle acentelerde de satılacağını duyurdu.

- NN Hayat ve Emeklilik Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliği ve “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” temasıyla 10 farklı okuldan 100 lise öğrencisinin ve 10 NN gönüllüsünün katılımıyla “Sosyal İnovasyon Kampı” gerçekleştirdi.

- Aksigorta’nın, evcil hayvan sahiplerine profesyonel köpek gezdirme ve bakım hizmeti DogGO ile yaptığı işbirliği sonucu Aksigorta Mobil üzerinden satın alınacak hizmetlerde yüzde 15 indirim sunduğu açıklandı.