Peugeot 408 Türkiye'de satışa sunuldu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 16:06

Peugeot'dan yapılan açıklamalara göre Türkiye'ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve otomatik EAT8 şanzımanıyla ithal edilen Peugeot 408'in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor. Peugeot 408'de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği tercih edilebiliyor.

Peugeot Türkiye, yeni 408 modeli için mart ayı boyunca sunduğu 240 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli finansman kampanyası düzenliyor.

ALLURE VE GT DONANIM SEVİYELERİ

Yeni Peugeot 408 Allure, parlak krom ön ızgara, karartılmış arka camlar, LED farlar, parlak siyah arka tampon eklentisi ve egzoz çıkış ayrıntıları ile piyasada yerini alırken 19 inçlik Jaspe alüminyum alaşım jantlar da standart olarak sunuluyor.

İç mekanda kumaş ön panel ve kapı kaplamaları, ambiyans aydınlatması, parçalı deri kaplı direksiyon, çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası, yarı deri kumaş döşeme, mint yeşili dikişli koltuklar, yükseklik ayarlı-bel destekli-ısıtmalı-baldır destekli sürücü koltuğu, yükseklik ayarlı-bel destekli-ısıtmalı-yolcu koltuğu, akustik lamine ön cam, hava kalitesi sistemi (AQS), tam otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi standart olarak sunuluyor.

Yeni Peugeot 408 Allure'un sürüş destek sistemleri arasında, 180 derecelik geri görüş kamerası & 3 görüntü modu, ön-arka park sensörü, geri manevra trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, aktif şerit takip sistemi, hız limiti tanıma ve önerme, akıllı far sistemi (aktif uzun far), aktif tam durdurma güvenlik freni, dur & kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici yer alıyor. teknolojik diğer donanımlar arasında, 10 inçlik dijital ön gösterge paneli, 10 inçlik kapasitif dokunmatik ekran, 4 usb bağlantısı (type c), kablosuz mirror screen, 12v güç soketi bulunuyor.

Yeni Peugeot 408 GT'de ise Allure'dan farklı olarak, özel gt tasarımı gövde rengi krom ön ızgara, yan gövde Peugeot logosu, Matrix Full LED teknolojili farlar, GT Tasarımı 3D LED arka stoplar ve 19 inçlik Graphite alüminyum alaşım jantlar yer alıyor.

İç mekandaki tasarım farklılıkları ise adamite yeşili dikiş detaylı alüminyum ön panel, adamite yeşili dikiş detaylı alüminyum kapı kaplamaları, siyah iç tavan kaplaması, gt logolu ısıtmalı deri kaplı direksiyon, elektrikli 10 yön ayarlanabilir-hafızalı-ısıtmalı-ayarlanabilir baldır destekli-masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, elektrikli 6 yön ayarlanabilir-bel destekli-ısıtmalı-masaj fonksiyonlu ön yolcu koltuğu, alcantara yarı deri kumaş döşemeli adamite yeşili dikişli koltuklar ve açılır cam tavan olarak dikkati çekiyor.

Fransa'nın Mulhouse kentinde üretilen yeni Peugeot 408'in ilerleyen dönemlerde tamamen elektrikli versiyonun da Türkiye'de satış sunulması planlanıyor.

PEUGEOT 408 TÜRKİYE FİYATI

Peugeot 408'in Allure donanım seviyesi 1 milyon 110 bin TL'den satışa sunulurken, GT donanım seviyesine sahip Peugeot 408 modeline ise 1 milyon 283 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla sahip olunabiliyor.