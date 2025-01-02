Tapu işlemlerinde yeni dönem: Eski kimlikler geçersiz olacak!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:48

Güncelleme: 02.01.2025 - 17:48

Tapu işlemlerinde 01.01.2025 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanları yerine yeni T.C. kimlik kartlarının kullanılacağı duyuruldu. Tapu müdürlüklerinde, satış, ipotek, intikal, düzeltme, kamulaştırma gibi işlemlerde sadece yeni kimlikler geçerli olacak. Bu değişiklik, resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan kişi ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının daha etkin ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesine olanak tanıyacak. 2024 yılında tapu müdürlüklerinde yapılan toplam işlem sayısı ise 18 milyon 633 bin 905 olarak kaydedildi.

EİDS SÜRECİ KİRALIK İLANLARINDA BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulama zorunluluğu getiriyor. Artık, ilanlar yalnızca taşınmaz sahibinin kendisi, 1. ve 2. derece yakınları veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. Bu düzenleme, sahte ilanların engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hayata geçirildi. EİDS uygulaması, kısa süre içinde satılık ilanlar için de devreye alınacak.

GAYRİMENKUL PİYASASINDA YENİ DÜZENLEMELER

2025 yılı itibarıyla gayrimenkul piyasasında istisna tutarlarında bazı değişiklikler yapıldı. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 120 bin TL olarak belirlenirken, mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı 22 bin TL’den 47 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca, 2025 yılı gelir vergisi dilimlerinde, 158 bin TL’ye kadar olan gelirler için yüzde 15, 330 bin TL’ye kadar olan gelirler için 23 bin 700 TL sabit ve sonrasında yüzde 20 vergi uygulanacak. 800 bin TL’ye kadar olan gelirlerde yüzde 27, 4 milyon 300 bin TL’ye kadar olan gelirlerde yüzde 35, 4 milyon 300 bin TL’den fazla olan gelirlerde ise yüzde 40 oranında vergi kesintisi yapılacak.