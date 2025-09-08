Tapu işlemlerinde yeni dönem: Uzmanlardan '3 ay içinde tamamlayın' uyarısı!

Türkiye’de gayrimenkul piyasasında hareketlilik sürüyor. Yılın ilk 9 ayında satışlar 2 milyonu aşarken, tapu harç gelirleri 90 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bu gelirin önemli bir bölümü büyükşehirlerde yapılan işlemlerden elde edildi.

Uzmanlara göre, konut kredi hacminin 600 milyar TL’yi aşması piyasadaki canlılığın devam ettiğini gösteriyor.

TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Uzmanlar, yurttaşların tapu işlemlerini yıl sonuna bırakmamaları gerektiğini belirtiyor. 2025’te başlayacak yeni dönemde takdir komisyonlarının belirleyeceği yüksek rayiç değerler nedeniyle birçok kalemde ciddi artış bekleniyor.

Artış yaşanacak kalemler şunlar olacak:

Emlak vergileri

Tapu harçları

Değer artış kazancı vergileri

Bu nedenle bağış, intikal, ipotek ve akraba arası satış gibi işlemlerin geciktirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

TAPU HARÇLARINDA BEKLENTİLER

Gayrimenkul devirlerinde tapu harcı, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında alınıyor. Ayrıca beyan edilen bedelin emlak vergisi değerinin altında olmasına izin verilmiyor.

2025 için yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 35 olması bekleniyor. Arsa rayiç bedellerindeki ve inşaat maliyetlerindeki artışla birlikte tapu harçlarının daha yüksek seviyelere ulaşacağı hesaplanıyor.

YURTTAŞLARA UZMAN UYARISI

Yeni yılda rayiç değerlerin yükselmesiyle birlikte tapu harçları ve vergilerin artacağı belirtiliyor. Uzmanlar, “işlemlerinizi 3 ay içinde tamamlayın” çağrısı yaparak, gayrimenkul alım-satımı planlayanların süreci yakından takip etmeleri gerektiğini söylüyor.