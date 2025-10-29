Tapu sahipleri dikkat: O süre geçerse haklarınızı kaybedebilirsiniz!

Paylı mülkiyete konu taşınmazlarda, ortaklardan biri hissesini dışarıdan birine sattığında diğer hissedarlara öncelikli satın alma hakkı tanınıyor. Hukukta “şufa hakkı” olarak bilinen bu uygulama, noter aracılığıyla yapılan satış bildirimiyle resmen başlıyor ve bildirimin hissedara ulaşmasıyla 90 günlük yasal süre işlemeye başlıyor.

90 GÜN İÇİNDE MAHKEMEYE BAŞVURULMALI

Satış işlemini öğrenen hissedarların, en geç 90 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmaları gerekiyor. Süre dolduğunda, kanunen ön alım hakkından feragat edilmiş sayılıyor. Uzmanlar, “Süre dolduktan sonra yapılan hiçbir başvuru geçerli sayılmıyor” diyerek yurttaşları uyarıyor.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Satış bildirimi geldikten sonra ön alım hakkını kullanmak isteyen hissedar, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açabiliyor. Dava dilekçesinde satış bedelini ödemeye hazır olduğunu beyan eden hissedar, mahkeme kararıyla payı üzerine alabiliyor. Süre kesin ve uzatılamaz nitelikte.

HİSSEDARLAR HAKKINI SIKÇA KAYBEDİYOR

Hisseli taşınmazlarda sık yaşanan sorun, yurttaşların bu süreyi bilmemesi veya önemsememesi. Gecikmeli başvuru nedeniyle birçok kişi ön alım hakkını kaybediyor ve yeni maliklere karşı yasal hak ileri süremiyor. Bu durum, yıllardır ortak olunan taşınmazlarda geri dönüşü olmayan kayıplara yol açabiliyor.

UNUTULMASI PAHALIYA MAL OLUYOR

Ön alım hakkı uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen, 90 günlük yasal sürenin unutulması binlerce yurttaşın mağduriyetine neden oluyor. Hisseli tapusu olanların, satış süreçlerini yakından takip etmeleri, noter bildirimlerini dikkate almaları ve gerekirse hukuki destek alarak zamanında başvuru yapmaları büyük önem taşıyor.