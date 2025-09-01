Tapusu olanlar dikkat: Tartışma yaratan o uygulama yürürlükte!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzun süredir tartışma konusu olan toprak düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi.

ATIL ARAZİLER EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Uygulama kapsamında, Türkiye’de atıl durumda kalan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. İki yıl ekim yapılmadığı tespit edilen araziler, devlet tarafından kiralanabilecek.

Edinilen bilgilere göre, Antalya, Konya ve Kayseri başta olmak üzere bazı illerde kullanılmayan araziler tespit edildi. Geçen yıl ekilen ancak bu yıl kullanılacak araziler ise listeden çıkarıldı.

KİRALAMA SÜRECİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Tarlasını kiralamak isteyenler, Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi veya il müdürlükleri üzerinden başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru olması durumunda en yüksek teklifi veren öncelik kazanacak. Teklif eşitliği halinde ise tarımsal potansiyeli yüksek veya bitişik işletmelere öncelik tanınacak.

Araziler muhtarlıklarda ve il müdürlüğü sitelerinde 7 gün boyunca ilan edilecek, sözleşmeler sezonluk olacak. Tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşme feshedilecek ve kira gelirleri doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamış araziler için kira bedeli kamu bankasında açılacak hesaba yatırılacak.

SAHİP RIZASI ARANMAYACAK

Uygulamada, iki yıl boyunca ekim yapılmayan arazilerin kiralanması için arazi sahibinin rızası aranmayacak. Karar yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olacak.