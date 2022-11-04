Tarım Bakanı müjde olarak duyurmuştu: Çiftçi o desteklerden yararlanamıyor

04 Kasım 2022 Cuma, 15:31

Bu yıl hububat ürünlerinde çiftçinin alacağı mazot ve gübre desteği nakdi para olarak ödenmeyecekti. Ziraat Bankası'nın herhangi bir kartına destek miktarı kadar limit yüklenecek; banka da bu destek miktarını çiftçiye kredi olarak kullandıracaktı.

Ancak çiftçilerden bu kredi şeklinde verilecek desteği kullanamadıklarına yönelik şikayetler geliyor.

Borçlarını ödeyemediği için kara listeye düşen çiftçiler, Ziraat Bankası’nın sistemine girdiklerinde “müşteri kredi risk notu olumsuz” yanıtı ile karşılaştıklarını belirtiyor.

Çiftçi Halil Kaya, “Çiftçilerimiz umutlanarak Ziraat Bankası'na gidiyorlar. Kredi notu düşük olduğundan kapıdan geri dönüyorlar” dedi.

BAKAN 5 AY ÖNE ÇEKİLMESİNİ ‘MÜJDE’ OLARAK DUYURMUŞTU

2022’de Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 20 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış, kararda hububat ürünlerinde; buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltikte mazot ve gübre desteğinin 5 ay öne çekildiği duyurulmuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda; Ziraat Bankası üzerinden mazot ve gübre kredi başvurularının 31 Ekim'den itibaren başladığı müjdesini vermişti.

Kirişci, “Bundan böyle söz konusu destekler çiftçilerimize nakit olarak verilmeyecek. Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek. Başvurular internet ve mobil bankacılık da dâhil olmak üzere bugün itibarıyla başladı” demişti.

Ancak Ziraat Bankası'nın sisteminden mazot ve gübre desteği için başvuran üreticiler, girdikleri sistemde “müşteri kredi risk notu olumsuz” yanıtıyla karşılaştıklarını, bu nedenle desteklerden yararlanamadıklarından şikayetçi.

"DESTEKTEN AVANS ALACAĞIZ, ONU BİLE VERMİYORLAR"

İzmirli çiftçi Mehmet Kani, “Bu mu hububat desteklemesi? Herkes tarımın bu hale gelmesinden dolayı bankaların kara listesine girdi.

Ne diyordu daha önce ekonomi bakanımız, ‘Kara listeyi, Ziraat Bankası görmeyecek.' Peki nasıl görmüyorsunuz? Örneği gösterdim, herkes kara listede. Bırak krediyi, onu bunu, bize verecekleri desteklemeyi avans olarak verecekler onu bile alamıyoruz” dedi.

"GRUBUMUZDA 60 KİŞİ VAR, 60’I DA ALAMADI"

Destek ödemelerinin 5 ay öne çekilmesinin hiçbir anlamı kalmadığını anlatan Kani, “Bizim çiftçilerle oluşturduğumuz telefon grubunda 60 kişi var, 60’ı da bu krediyi alamadı” dedi.

“Mecbur, zamanında yani ta mart ayında alacağız. Bizi getirdiğiniz duruma bakın” diyen Kani, “Bize ‘kulağınızın üzerine mart ayına kadar yatın' diyor Ziraat Bankası. Sizin yapacağınız tarım politikası bu kadar işte” diye konuştu.

"KREDİ NOTLARI DÜŞÜK, KAPIDAN DÖNÜYORLAR"

Çanakkale'de üreticilik yapan Halil Kaya ise, şunları söyledi:

“Ziraat sicili düzgün olan, kredi notu yüksek olan çiftçilerimiz bu durumdan faydalanabilecekler. Lakin sicili bozuk olan kredi notu düşük olanlar bu durumdan faydalanamayacaklar.

Zaten zorda olan çiftçilerimizin kredi notları düşük olduğundan dolayı tarlasını bir an önce tohumla buluşturması, mazot ve gübresini alması lazım. Bu yanlıştan geri dönülüp sayın bakanımızın sicili bozuk olan çiftçilere yardım elini uzatması lazım, aksi takdirde çiftçilerimizin mart ayını bekleyecek takati kalmamıştır.

Girdi maliyetlerin artması nedeniyle çiftçiler zaten çıkmaz girdabında bir de ‘böyle bir avans veriyoruz' diyerek çiftçilerimiz umutlanaraktan Ziraat Bankası'na gidiyorlar.

Kredi notu düşük olduğundan zaten kapıdan geri dönüyorlar. Mobil Ziraat'tan yapmış oldukları başvuru onaylanmıyor. Gübre ve mazot desteğinin icmaldeki bedel üzerinden bir an önce çiftçilerimize ödenmesi gerekir.”