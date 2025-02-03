Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 7 milyon dolarlık ihale skandalı: 'Kaynaklar heba edildi'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:35

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Gölge Bakanı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan milyonlarca dolarlık kamu zararına yol açan yazılım ihalesine tepki gösterdi. Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu süreçteki sessizliğini eleştirerek, çiftçilerin alın terinin rant düzenine kurban edildiğini söyledi.

'KAYNAKLAR BİLİNÇLİ ŞEKİLDE HEBA EDİLDİ'

Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut yazılım sisteminin kurum içindeki uzmanlar tarafından güncellenebilecekken, bunun yerine dışarıdan bir firmaya 7 milyon dolarlık ihale verilmesini eleştirdi. Adem, "Bu durum kaynakların bilinçli şekilde heba edildiğini gösteriyor" dedi.

ÖDEMELER YAPILDI PROJE TAMAMLANMADI

Yüklenici firmaya tanınan sürelerin aşılmasına rağmen yüzde 40’lık ödemenin peşin yapıldığını belirten Adem, projenin henüz tamamlanmadığını ve geri kalan ödemenin de yapılması için baskı yapıldığını iddia etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu durumu neden denetlemediğini soran Adem, çiftçilerin birikimlerinin çarçur edildiğini vurguladı.

YANDAŞ FİRMALAR FONLANIYOR

Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı teknoloji şirketi TARNET’in işlevsiz hale getirilmesinin de bu planın bir parçası olup olmadığını sorgulayan Adem, kamu kaynaklarının etkin kullanımı yerine yandaş firmaların fonlandığını öne sürdü.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

CHP’li Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkilileri uyararak, 7 milyon dolarlık ihalenin bağımsız bir denetimden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kamu zararına yol açanların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Adem, bu sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.