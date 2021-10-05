Tarım Kredi marketlerindeki fiyat ile zincir market fiyatı arasında fark çok az

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

1000 adet yeni marketin açılması talimatı veren Erdoğan’a göre fiyatlar “gayet uygun.” Ancak yapılan karşılaştırma gerçeğin öyle olmadığını ortaya koydu. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 300 marketi var. 1000’e çıksa bile bu marketlere her yerde ulaşmak zor. Bir kısmı ölçek olarak da yetersiz olan marketlerde istenen ürün bulunamıyor. Tarım Kredi Kooperatiflerine ait bir market ile büyük marketlerden birini karşılaştırınca ortaya şu tablo çıkıyor:

- Nohut: Tarım Kredi Kooperatifi’nde 8.70, diğer markette 10.95 TL. Kuru fasülye Kooperatifte 13.45, markette 20.50 TL. Yeşil mercimek: Kooperatif fiyatı 11.50, market 13.50 TL. Pirinç: Kooperatifte 11.00, markette 12.25 TL. Bulgur: Kooperatifte 5.15, markette 5.90 TL. Makarna: 2.75, markette 4.25 TL. Soğan: Kooperatif 1.65 TL, markette 2.45 TL.”

Sebzede kıvırcık marul kooperatif marketinde 5.95, biber 8.95, salkım domates 10.90, maydanoz 1.25, semizotu 5.90, ıspanak 7.45, tere 1.75, kabak 6.75, salatalık 4.50, patlıcan 5.95, pırasa 3.45, taze fasülye 12.50, sarımsak 7.50 TL’den satılıyor.

Markette kıvırcık marul 9.45, sivri biber 7.45, salkım domates 11.90, maydanoz 2.75, semizotu 4.45, ıspanak 6.95, salatalık 5.29, patlıcan 6.75, pırasa 7.95, kabak 9.79, taze fasülye 9.95 TL. Ayçiçeği yağının litre fiyatı kooperatifte de markette de aynı. İkisinde de 15.90 TL’den satılıyor. Sızma zeytinyağının fiyatı marketlerde 50 TL’nin üzerinde. Kooperatifte 32.85 TL’ye satılıyor. Kooperatifte 15 adet yumurtanın satış fiyatı 20.50 TL. Markette 15’li yumurta 16.90 TL’ye de var.

Muhalefetin “üç harfliler” olarak ifade ettiği “ucuzluk marketlerinde” ise daha ucuza ürün bulmak olanaklı. Türkiye’de asgari ücret 2 bin 825 TL. Büyük kentlerde kira ücretleri en düşük 2 bin TL’ye ulaşmış durumda. Gelirdeki azalma dikkate alındığında asgari ücretli bir işçi için kooperatif marketlerindeki fiyatlar da çok yüksek.

İKİ YILDA YÜZDE 100 ZAM



Erdoğan iki yıl önce de Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketini ziyaret etmişti. O dönem fotoğraflara yansıyan ve 99 TL olduğu görülen 5 litrelik zeytinyağının fiyatı 193 TL’ye, çay filizinin fiyatı ise 13 TL’den 30 TL’ye çıktı.

