Tarım-ÜFE verileri açıklandı: Fiyatlarda sert yükseliş!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:03

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) mart ayı verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 6,91 oranında artış gösterdi. Aralık 2024’e göre artış yüzde 12,81 olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,54 oranında yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 40,17 olarak kaydedildi.

TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Sektör bazında değerlendirildiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 7,36 artış yaşanırken, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,36 oranında artış gerçekleşti. Balıkçılık ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 2,27 oranında düşüş gözlendi.

Ana gruplar arasında tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,61, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,30 ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde yüzde 3,07 oranında artış yaşandı.

Alt gruplarda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 171,38 ile turunçgillerde görülürken, aylık bazda en yüksek artış yüzde 29,64 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerde gerçekleşti.