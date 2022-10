Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım: Verilen destek geçen yıla göre daha düşük'

18 Ekim 2022 Salı, 10:00

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), geçen sezon olduğu gibi 2022-2023 sezonunda da un ve yem regülasyonuna devam edecek. Bu amaçla “ucuz arpa” satışına başlanıyor. Ofis, prim dahil tonunu 6 bin 200 liradan aldığı arpayı büyükbaş hayvan besicilerine ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 5 bin 250 liradan satacak.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Dünya gazetesinde "TMO’nun 'ucuz' arpası besiciye pahalı geldi" başlığıyla bir yazı yayımladı.

Yıldırım, yetiştiriciler, açıklanan fiyatın yüksek olduğunu, buğdayın ton başına 4 bin 700 liradan un sanayicilerine tahsis edilirken arpanın 5 bin 250 liradan yetiştiricilere satılmasının yanlış olduğunu ifade etiğine değindi.

REGÜLASYON FİYATI PİYASA FİYATINA ÇOK YAKIN İDDİASI

Ekber Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman'ın regülasyon amacıyla arpa için belirlenen fiyatın yüksek olduğunu aktardığına değindi. Ekber yaptığı telegon görüşmesinin devamını şu şekilde anlattı:

"Açıklanan ton başına 5 bin 250 liralık fiyat, Katma Değer Vergisi (KDV) ile birlikte 5 bin 300 lirayı geçiyor. Birlikler aracılığıyla alım yapılarak arpa dağıtımı olacağı için nakliye, hamaliye ve diğer masraflar ile birlikte 5 bin 600 liraya çıkar. Burada meydana gelecek fire, üreticinin taşıma masrafı, birliklerin kiloda 10-15 kuruşluk masrafı ile birlikte üreticiye 1 ton arpanın maliyeti 5 bin 800 lirayı aşar. Piyasada arpa 6 bin 6 bin 200 seviyelerinde. Buğday 4 bin 700 liradan fırınlara verilirken, arpanın bu fiyatlara verilmesi yanlış. Bizim beklentimiz 4 liranın altında bir fiyattı. Mutlaka fiyatta bir düzenleme yapılması gerekiyor. Üreticinin son umudu arpa regülasyonuydu. Bu fiyatlarla umut olmaktan çıktı."

Ekber'in yazısı şu şekilde:

UCUZ ARPA ET FİYATINI DÜŞÜRÜR MÜ?

Haberde de yer aldığı üzere yem regülasyonu amacıyla uygun fiyata arpa satışı büyükbaş hayvan besicilerine ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yapılıyor. Ucuz arpa satışı ile kırmızı et fiyatının artması önlenmeye ve tüketicinin uygun fiyata et tüketmesi hedefleniyor. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın söylediğine göre yetiştiricilere ve besicilere arpa satışı yüzde 20 daha ucuza gerçekleştirilecek. Besiciler ise fiyatın piyasaya yakın olacağını ifade ediyor. Verilen destek geçen yıla göre daha düşük. Hayvanın günlük yediği yem miktarı ve diğer yemler dikkate alındığında sadece arpa fiyatındaki bu indirimin fiyatlarda önemli bir değişiklik yapması beklenmiyor. Şu anda besicilerin karkas et maliyeti büyükbaş hayvan için 120 lira seviyesinde. Fakat karkas etin piyasadaki fiyatı 100 lira civarında. Belki bu maliyetin altında satışa cüzi bir katkısı olabilir. Ama tüketiciye yansıması beklenmiyor."