Nureddin Nebati: 'TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlayacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda Komitesi toplantısı sonrasında sosyal medyada paylaşımda bulundu. Nebati, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 09:22
Nureddin Nebati: 'TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlayacak'
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" dedi.



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