Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Çiftçilerin hesaplarına 29 milyon lira yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 milyon 85 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 29 milyon 85 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi yatırılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 milyon 85 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu tutarın tamamı 'uzman eller proje desteğine' ödenecek.
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