Tarımı batırıp vakıf kurdular: Eski bakan ve müdür kurucular arasında

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Eski tarım bakanları Mehmet Mehdi Eker ve Kutbettin Arzu, eski Tarım Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ve bakanlıkta görev yaptığı dönemde “Türkiye’ye Çekoslavakya’dan koli basilli tereyağını bilerek sokmaktan ceza almasıyla” gündeme gelen Mehmet Ersin İstanbulluoğlu’nun da arasında olduğu 10 isim, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Vakfı’nı (TARPOL) kurdu.

İklim değişikliği ve gıda krizi tartışmaları sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı’nda üst düzey değişiklikler yaşandı. Bekir Pakdemirli görevinden “affını” isterken, yardımcıları da daha sonra görevden alındı. Bu kez sahneye eski tarım bakanları ve bakanlık görevlileri çıktı. 10 isim, TARPOL’u kurdu. Vakfedenler arasında en dikkat çeken iki isim, 2011-2015 arasında bakanlık yapan Mehmet Mehdi Eker ile ondan sonra kısa süreliğine de olsa bakanlık koltuğunda oturan Kutbettin Arzu oldu. Arzu, Temmuz 2021’de Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine atanmıştı.

Kutbettin Arzu

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Diğer vakfedenler arasında Tarım Bakanlığı’nda müsteşarlık görevini yürüten Vedat Mirmahmutoğulları, eski müsteşar yardımcılarından Volkan Mutlu Coşkun ile bakanlıkta çeşitli tarihlerde genel müdürlük yapan Mehmet Ersin İstanbulluoğlu, İrfan Erol, Güsel Küsek ve Mustafa Kayhan da yer aldı. Kayhan, halihazırda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nü yürütüyor. Kayhan bu göreve, ete zam yapılmasını “uzun kuyrukların bitirilmesi” gerekçesiyle açıklayan Osman Uzun’un görevden alınmasının ardından atanmıştı. Coşkun ise halihazırda Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevinde. Tarım Bakanlığı’nın eski müsteşar yardımcılarından Durali Koçak ise vakfın yönetim kurulunda bulunuyor. Ankara’da 90 bin lira mal varlığı ile kurulan vakfın amacı “doğal kaynakların sürdürülebilirliği esasına bağlı olarak, tarımsal üretimi geliştirme stratejileri, gıda güvenliği konularında çalışma yapmak” olarak açıklandı.