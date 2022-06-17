Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 77 milyon 370 bin 403 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "77 milyon 370 bin 403 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişci, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 49 milyon 196 bin 798 lira, sertifikalı tohum üretimi desteği kapsamında 18 milyon 310 bin 190 lira ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için de 9 milyon 863 bin 415 lira ödeme yapılacağını kaydetti.
Video Haberler
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto