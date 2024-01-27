Tarımsal destek ödemesi yattı mı? Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemesi nereden sorgulanır?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:46

Güncelleme: 27.01.2024 - 13:46

Her yıl üreticilerin merakla takip ettiği destek ödemelerinin hesaplara yatırılması başladı.

Yapılan açıklamalara göre 2023 üretim sezonu dane zeytin fark ödemesi desteklemesi için başvuran 2 bin 368 çiftçiye 4 milyon 961 bin 627 TL, Hububat Baklagil ve Dane mısır Fark Ödemesi Desteklemesi için başvuran 3 bin 289 çiftçiye 74 milyon 577 bin 452 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için başvuran bin 256 çiftçiye 2 milyon 610 bin 171 TL destekleme ödemesi yapılacak. Ödemeler, üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Hububat, Baklagil ve Dane Mısır desteği ödemeleri ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar için hesaplara ödeme yapılırken, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar için 2 Şubat 2024 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak. Diğer desteklemeler ise tek dilim halinde 26 Ocak 2024 tarihinde hesaplara yatırıldı.