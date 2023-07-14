Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 41 milyon 946 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:27
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
Abone Ol google-news

 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu ödemenin ayrıntılarına yer verildi.

Buna göre, sertifikalı tohum desteği olarak 15 milyon 540 bin 371 lira, hastalıktan ari işletme desteği olarak 13 milyon 693 bin 325 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 7 milyon 879 bin 200 lira, AR-GE desteği olarak 1 milyon 872 bin 104 lira, büyükbaş besi desteği olarak 1 milyon 810 bin lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 1 milyon 151 bin lira olmak üzere toplam 41 milyon 946 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.



Tarım tarım ve orman bakanlığı çiftçi tarımsal destek ödemesi

İlgili Haberler

Tarımda üretici enflasyonu yıllık ortalama yüzde 110 arttı!

Tarımda üretici enflasyonu yıllık ortalama yüzde 110 arttı!
Özellikle iklim değişikliği, doğa kaynaklı olayların etkisini büyütüyor: Afetler tarımı vuruyor

Özellikle iklim değişikliği, doğa kaynaklı olayların etkisini büyütüyor: Afetler tarımı vuruyor
Afyonkarahisar'da feci kaza... Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza... Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

En Çok Okunan Haberler