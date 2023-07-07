Afyonkarahisar'da feci kaza... Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 12:04
Afyonkarahisar'da feci kaza... Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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A.K. (39) idaresindeki 06 CSV 030 plakalı otomobil, çevre yolu otogar karşısında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada, sürücü A.K. ile otomobildeki N.A. (57), N.A. (26), S.K. (36), E.A. (29) ve tarım aracındaki C.Ö. (42) ile R.Y. (57) yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.Ö. ile R.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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