Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 295 milyon 531 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:03
Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Yumaklı duyurdu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim , dün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, su ürünleri yetiştiriciliği desteği için 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği için 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 34 milyon 115 bin 740 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 19 milyon 373 bin 935 lira olarak belirlendi.

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