Tarımsal destekleme ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına bugün yatırılacağını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:36
Tarımsal destekleme ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. 


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İbrahim Yumaklı Tarım Tarım ve Orman Bakanı

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