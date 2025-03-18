TÜİK açıkladı: Trafiğe kayıtlı araç sayısında sert düşüş!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:51

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:51

TÜİK, 2025 Şubat ayında motorlu kara taşıtlarıyla ilgili verileri yayımladı. Bu dönemde 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI AZALDI

Bunun yanı sıra, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Motosiklet, otobüs ve traktör gibi bazı taşıt gruplarında artış görülürken, otomobil ve kamyon gibi diğer taşıt gruplarında ise azalma yaşandı. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 29,3 azaldı.

TÜİK verilerine göre, 31 milyon 596 bin 522 taşıtın trafiğe kayıtlı olduğu belirtildi. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 762 bin 109 adet taşıtın yüzde 68,3'ünü otomobil oluşturdu. Ayrıca, otomobil markalarına bakıldığında, Renault, Toyota ve Fiat öne çıktı.

Ocak-şubat döneminde ise 302 bin 544 adet taşıtın kaydı yapıldı ve bu dönemde, kaydı yapılan otomobillerin yüzde 49,3'ü benzin yakıtlı olarak kaydedildi. Otomobil renkleri açısından ise en çok tercih edilen renk gri oldu.