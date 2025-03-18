TÜİK açıkladı: Eğitimde eşitsizlik artıyor!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:39

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:39

Çocukların sağlık durumu ve yoksunluk koşulları TÜİK tarafından yayımlanan yeni raporda açıklandı. Türkiye'deki 15 yaş ve altı çocukların sağlık ve yoksunluk durumlarına dair veriler, hanelerin karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. 2024 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na dahil edilen "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu Modülü"ne göre birçok çocuk sağlık sorunlarıyla mücadele ederken maddi yetersizlikler eğitim ve yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkiliyor.

2024 yılında gerçekleştirilen anket, 15 yaş ve altındaki çocukların yüzde 94,5'inin sağlık durumunun "İyi veya çok iyi" olduğunu gösterdi. Ancak bu oran yaş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor. 0-5 yaş grubundaki çocukların yüzde 95,1'i sağlıklı bir durumda bulunurken, 12-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 93,5'i "İyi veya çok iyi" olarak değerlendirildi.

YOKSULLUK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

TÜİK raporunda, hanehalklarının yüzde 9,2'sinin maddi yetersizlik nedeniyle çocuklarına yeni giysi alamadığı belirtildi. Ayrıca günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen çocukların oranı yüzde 10,0 olarak açıklandı.

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK ARTIYOR

Ayrıca, eğitim ve yaşam kalitesinin yoksulluk nedeniyle zorlandığı görülüyor. Ders çalışacak uygun yeri olmayan çocukların ebeveynlerinin yüzde 80,8'inin lise altı eğitimli olduğu ifade edildi. 15 yaş altı çocuklar için uygun koşullar sağlanamaması eğitimde eşitsizliği artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.