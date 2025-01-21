Tarımsal girdi fiyatlarında büyük artış! Kasım 2024 verileri açıklandı...

Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:09

Güncelleme: 21.01.2025 - 12:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE, kasım ayında aylık bazda yüzde 1,41, yıllık bazda ise yüzde 32,92 oranında artış gösterdi.

AYLIK VE YILLIK ARTIŞLAR

Endeks, Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,92 arttı. Ayrıca, 12 aylık ortalamalarla yapılan hesaplamada yüzde 41,64’lük bir artış kaydedildi. Tarımsal girdi fiyatları, özellikle tarımda kullanılan mal ve hizmetler ile tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde önemli yükselişler gösterdi. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,43 oranında arttı. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi ise yüzde 1,25 yükseldi.

ALT GRUPLARDA FARKLI YÜKSELİŞLER

Yıllık artışlar, alt gruplara göre farklılık gösterdi. Gübre ve toprak geliştiriciler ile enerji ve yağlayıcılar gibi alt gruplarda artış daha düşük kaldı. Öte yandan, diğer mal ve hizmetler ile tohum ve dikim materyali gibi gruplarda çok daha yüksek artışlar görüldü. Yıllık bazda, diğer mal ve hizmetler yüzde 61,87 oranında artarken, tohum ve dikim materyali yüzde 53,35 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM GÖSTERGELERİ

Aylık bazda ise 8 alt grupta düşüş yaşanırken, 3 alt grupta artış gözlendi. Özellikle hayvan yemi ve gübre ve toprak geliştiriciler gibi gruplarda belirgin bir artış yaşandı. Hayvan yemi yüzde 2,36 oranında arttı, gübre ve toprak geliştiriciler ise yüzde 2,29 yükseldi. Diğer yandan, diğer mal ve hizmetler ile veteriner harcamalarında düşüş görüldü.