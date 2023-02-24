Tarlaları ranttan koruyun!

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Deprem bölgesinde yaşayan çiftçi ve yetiştiricilerden yardım çağrıları yükselmeye devam ediyor. Depremde çiftçi ve yetiştiricilerin gördüğü zararı aktaran Tarım Platformu Sözcüsü Hüseyin Demirtaş, şehirler yeniden ayağa kaldırılırken tarımsal arazilerin amaç dışı kullanılmaması için uyararak “Toprakları korumak yalnızca ekonomik değil ulusal ve insani bir görevdir” dedi.

Bölgedeki nüfusun 2.5 milyonun köylerde yaşıyor ve Türkiye’deki hayvan varlığının yaklaşık yüzde 15’i de bu bölgede bulunuyor. Ayrıca Türkiye’deki gıda işletmelerinin yüzde 12’si de bölgede. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Tarım Platformu, tüm bu bilgiler ışığında bölgedeki tarım ve yetiştiricilik faliyetleri için acil önlemler alınmasını talep etti. Tarım Bakanlığı’nın deprem bölgesinde 2 bin 800’ün üzerinde hayvancılık işletmesinin zarar gördüğü açıklamasını hatırlatan Demirtaş, görünen zararın bunun çok daha üstünde olduğunu söyledi.

(Tarım arazilerinde derin fay kırıkları oluştuğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise yapılması gerekenler konusunda kamu ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.)

Depremle birlikte tarım aletlerinin de zarar gördüğünü belirten Demirtaş, şöyle devam etti: “Hayvan kayıpları ile yıkılan ahır, ağıl ve kümeslerin tespitlerine hızla devam edilmelidir. Hayvanların barınabilmesi için ilk aşamada uygun ve yeterli çadır ihtiyacı hızla karşılanmalı kısa sürede uygun, dayanıklı barınaklar inşa edilmelidir. Hayvanların yem ihtiyacı kısa süreli değil uzun soluklu olarak karşılanmalı, yaralı hayvanlara zamanında ve hızla müdahale edilmeli, süt hayvanlarından toplanan sütlerin değerlendirilmesine devam edilmelidir.”

‘CİDDİ KAYIP YAŞANIR’

Üreticilerin sigorta prim ve ödemelerinin ötelenmesi gerektiğini de belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

“Bölgedeki sulama altyapısı, su depoları, yeraltı suları, sulama sistemleri kontrol edilmeli, deprem nedeniyle meydana gelen değişimler ve kayıplar tespit edilerek sistem acilen çalışır hale getirilmelidir. Tarımsal üretim sırasında hem bitkilerin hem de hayvanların su ihtiyaçları aksamadan ve sağlıklı olarak temin edilmelidir. Aksi halde hayvan hastalıkları ve bitkilerde gelişim bozuklukları nedeniyle üretimde ciddi kayıpların yaşanacağı unutulmamalıdır. Depremzede üreticilere barınak, besihane, yem depolarının yenilenmesinde Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve deprem fonu kaynaklarından yararlanma konusuna öncelik verilmelidir.”