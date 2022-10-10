Taşerona kadro için Bakan Bilgin tarih verdi: Taşerona işçiler ne zaman kadroya geçecek?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:09

90 bin taşeron işçiye yönelik kadro durumu sorgulanmaya devam ediyor. Binlerce işçinin yakından takip ettiği taşerona kadroya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Bilgin, 90 bin taşeronun ne zaman kadroya gireceğine yönelik tarih verdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.





Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;



"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."



Buna göre; 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.

