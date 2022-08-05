Tatil.com'u CRM Grup devraldı
Seyahat portalı olarak 1998 yılında kurulan Tatil.com geçen yıldan bu yana mali anlamda zor bir dönemdeydi. Yeniden yapılanma sürecine giren Tatil.com’u CRM Grup devraldı.
2020 yılı itibarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan ve tüm sektörleri hazırlıksız yakalayan pandemi süreci, turizm sektörüne de çok büyük darbe vurdu. Ekonomik olarak dara giren sektörlerin başında gelen seyahat turizmi, iade ve iptal yükümlülükleriyle ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.
FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU
Bu süreçte ekonomik olarak zarar gören markalardan biri olan tatil.com’u tekrar tüketiciyle buluşturduklarını belirten CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Pandeminin getirdiği olumsuz rüzgardan çok etkilenen tatil.com, geçtiğimiz şubat ayında faaliyetlerini durdurmuştu. CRM Grup olarak, marka ve altyapı haklarını satın alarak, tekrardan markayı ayağa kaldırma adımlarımızı attık” diye konuştu.
“550 KİŞİLİK EKİPLE YOLA ÇIKTIK”
Ramazan Becer, “Turizm sektöründe tatilcilerin güvenli yol arkadaşı olma hedefimizle yola çıktık. Saha operasyonlarımızda 150 kişi, call center ekibimizde 400 kişi ile yola çıktık. Her bütçeye uygun tesisleri, en uygun fiyatla tatilcileri buluşturmaya başladık. Turizm sektörü ülkemizin tanıtımına katkı sağlamasının yanında, en yüksek döviz getirisini sağlıyor. Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.
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