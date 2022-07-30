Irak’ta resmi kurumlar tatil edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumların yarın tatil edildiğini duyurdu.

İHA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 23:52
Irak’ta resmi kurumlar tatil edildi
Abone Ol google-news

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkede gerginlik devam ediyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından, ülkede güvenlik kurumları dışında yarın tüm resmi kurumlar için tatil kararı alındığı duyuruldu.

Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, devlet ve sağlık kurumlarında ise mesai saatlerinin yarıya indirileceği belirtildi.


ırak Irak Meclisi Sadr Grubu resmi kurum tatil

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler