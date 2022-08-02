Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Meclis tatile girdi diye oturmadık

02 Ağustos 2022 Salı, 13:42

TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekili ordusu ilk toplantı için Erzurum'a gitti.

Kılıçdaroğlu, Erzurum'da CHP'li 128 vekilin, kanaat önderleri, muhtarlar ve halkın katıldığı grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"TBMM tatile girdi ama ülkenin dertleri devam ediyor. Artarak devam ediyor. Tarihin bizlere yüklediği bir sorumluluk var. Bu ülkenin kuruluşunda harcımız var. Şehitlerin kanı var, gazilerimiz, atalarımız, babalarımız var. Biz Meclis tatile girdi, oturalım Türkiye'nin sorunlarını seyredelim düşüncemiz yok. Karar aldık. Bir şey yapmamız lazım. Nereden başlayalım? Hepimizin aklına bir tek kent geldi. Erzurum'dan başlayalım. Bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyordu. Peki bu kadim şehrimiz Milli Kurtuluş Savaşımızın odak ve başlangıç noktasıydı.

TBMM'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum milletvekiliydi. Erzurum'un hem bizim hem CHP tarihinde özel bir yeri var. Madem bu kadar önemli acaba neden CHP'ye sempati göstermedi? Neden tek bir milletvekili bile uzun süre çıkarmadı? Bu işin sorumlusu, kabahati CHP'lilerde yani bizlerde. İğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık. Erzurumlularla helalleşmeye geldik.

TBMM'NİN TOPLANAMAMASINA TEPKİ

Milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz. 100 yıl ağır mücadeleler verdik Milli irade için. Parlamento daha dün toplandı. Olağanüstü toplantıya çağırdık sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için. Sağlıkta şiddeti nasıl engelleriz diye. Gelmediler, katılmadılar. Niye gelmiyorsunuz? Çözüm adresi TBMM. Niye gelmiyorsun o zaman? Gün olacak hepsi gelecekler, gün olacak o Meclis'in önündeki bayrak kayıtsız şartsız hakimiyetin millette olduğunu çok güçlü bir şekilde seslendirecek. Bunu Millet İttifakı olarak yapacağız.

'IRKÇILIK YAPMADAN DAVULLA ZURNAYLA GÖNDERECEĞİZ'

Türkiye olarak yaşadığımız sorunlar var. Bütün komşularımızla kavgalıyız. Niye? Ömrü savaş meydanlarında geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, barışın ne kadar değerli olduğunu görmüş. Kan, acı görmüş. Savaşın acımasızlığını görmüş. 'Barıştan daha değerli bir şey yoktur' demiş. Bütün komşularımızla neden kavga ediyoruz? Erzurumlu kardeşlerim unutmayın. Suriye'de namaz kılacaklardı değil mi? Onlar Suriye'ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Resmi sayı bu gerçek sayıyı kimse bilmiyor. Hiç kimse endişe etmesin. Irkçılık yapmadan, kimsenin onuruyla oynamadan kendi ülkelerine Allah'ın izni, sizlerin taktiri ile davulla zurnayla göndereceğiz.

'BU BAY KEMAL SİZİN HAKKINIZI TESLİM EDECEK'

PTT taşeron çalışanlarının sorunları var. Hiç meraklanmayın. Bu kardeşiniz yani birilerinin deyimizle bu Bay Kemal sizin hakkınızı teslim edecek. Hiç endişe etmeyin.

Kilolarca paket taşıyor o insanlar. Bunu çözeceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Modern köleliğe son vereceğiz.

'ERZURUM, 81 İL İÇİNDE 62. SIRADA'

30 Eylül 2017, devleti yöneten kişi televizyonda konuşuyor. 'Erzurum neden ülkemizin ilk 10 şehrine girmez' diyor. Erzurum bu bölgenin en kalkınmış, 1957'den bu yana üniversitesi olan bir kent olarak bilinirdi. Tarımın, hayvancılığın başkenti olarak bilinirdi.

Erzurum, 81 il içinde 62. sırada. Bu benim içimi acıtıyor. Niye biliyor musunuz? Bu bölgenin büyüme potansiyeli en yüksek olan kentinin sürekli kan kaybetmesi. Erzurum'da yaşayandan çok daha fazla Erzurumlu, Erzurum'un dışında yaşıyor. İnterneti olmayan binlerce çocuk var. Erzurum kişi başı gelirde sürekli kan kaybediyor.

Sadece Erzurum'da 141 bin 955 vatandaşın günlük 47 liradan az. Çünkü sosyal güvenlik primlerini ödeyemiyorlar. Şeker Fabrikanız vardı özelleştirildi. 34 yıl sonra Türkiye şeker ithal etmek zorunda kaldı.

Niye nüfus azalır? İnsanlar Erzurum'da iş bulamadıkları için. Büyük kentlerin varoşlarına gidiyorlar.

Tarıma dayalı meralar... Sanayi gelişmemiş. Meralar hayvan sesine hasret kaldı, et Balıkesir'den geliyor demiş Erzurumlu bir gazeteci.

'O CEPLERİN TAMAMINI DİKECEĞİM'

Tarlada çalışan, sahada çalışan bütün Erzurumlu kardeşlerimin dinlemesini isterim. Allah nasip ederse iktidara geldiğimizde göreceksiniz çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini ilk bir ayda sıfırlayacağız. Yulaftan, mısıra kadar dışardan getiriyorlar. Türkiye'de toprak mı yok ya, çiftçi mi, üreten mi yok? Dışarıdan komisyonlu alıyorlar. Ceplerini dolduruyorlar. O ceplerin tamamını dikeceğim.

Köylerde ziraat mühendisi, veterineri de olacak. Bunların tamamı kamu görevlisi olacak. Öğretmen çocuklarımıza, bunlar da çiftçimize hizmet edecek. Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler, kırsalda çalıştıkları sürece sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek.

BEŞLİ ÇETEYE YANIT: YEMEZLER, SİZİNLE GÖRÜŞMEM

Beşli çetelerin bir köprüsüne 35 milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım. Öyle Londra'daki mahkemelere gidecekler... Mahkemeyi ister Londra'ya ister Papua Yeni Gine'ye ister Japonya'ya götür ben o paraları söke söke alacağım.

Sizin meşhur bir barajınız vardı. 13-14 senedir yapamadılar. Yapamazlar, bunlar beşli çeteye hizmet ediyorlar. Beşli çete aracı koyuyor 'Bizimle görüşür mü?' diye. Yemezler efendim, görüşmem. Milletimle görüşürüm.

'BİZE KATILACAKSINIZ...'

Hiç kimse endişe etmesin bütün haksızlıkların önüne geçeceğim. Haksızlık yapanların burnundan fitil fitil getireceğim. Bunları yapmamı istiyor musunuz? O zaman bu memlekette hak, hukuk, adalet istiyorsanız bize katılacaksınız. Hayvan yemini bile ithal eden bir iktidardan kurtulmak istiyorsanız bize katılacaksınız. EYT'liler bu sorun çözülsün diyorsanız bize katılacaksınız. Ataması yapılmayan öğretmenler, sağlıkçılar atamalarınızın hak ve hukuk içinde yapılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.