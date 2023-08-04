Dünyadaki elektrikli otomobillerin yarısından çoğu Çin'de

Yayınlanma: 04.08.2023 - 08:50

Güncelleme: 04.08.2023 - 10:57

Almanya merkezli Baden-Wuerttemberg Güneş Enerjisi ve Hidrojen Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan analize göre, 2022 sonu itibarıyla dünya genelindeki tamamen elektrikli ve plug-in hibrit otomobillerin yüzde 53'ü Çin yollarında seyahat etti. Analize göre Çin'deki elektrikli otomobil stoku 14,6 milyon araca yükseldi.

İKİ ÇİN MERKEZLİ MARKA İLK ÜÇTE YER ALIYOR

ABD ve Almanya ise sırasıyla 3,4 milyon ve 1,8 milyon araçla uzak ara ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Çin'deki yeni elektrikli araç tescillerinin iki katına çıkarak 6,5 milyona ulaştığını, böylece ülkenin geçen yıl tüm pazarlar arasındaki en büyük artışı da kaydettiğini ve küresel bazdaki tescillerin yüzde 60'ını oluşturduğunu belirten merkez, hükümetin teşvik programları ile nispeten düşük fiyatlarını bu hızlı büyümenin altında yatan nedenler olarak sıraladı.

Analize göre, 2022 yılında yeni elektrikli otomobil tescillerinde küresel üretici sıralamasında iki Çinli marka ilk üç arasında yer aldı.

BYD yaklaşık 1,8 milyon araçla ilk sıraya, SAIC ise yaklaşık 1,18 milyon araçla üçüncü sıraya yerleşti. ABD şirketi Tesla 1,3 milyondan fazla elektrikli araçla ikinci sırada, Alman otomobil üreticisi Volkswagen ise 831.800 yeni tescille dördüncü sırada yer aldı.