TAV'ın yolcu sayısı 2019'un altında, 2021'in üzerinde gerçekleşti
TAV tarafından işletilen havalimanlarında 2022’nin ilk yarısında hizmet verilen yolcu sayısı, 2021’in yüzde 129 üstünde ve 2019’un yüzde 22 altında gerçekleşti.
TAV'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2022’nin ilk yarısında hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2021’in yüzde 235 üzerinde ve 2019’un yüzde 21 altında gerçekleşti.
2022’nin Haziran ayında hizmet verilen dış hat yolcu sayısı 2021 yılının yüzde 158 üzerinde ve 2019’un yüzde 16 altında gerçekleşti.
2019 yılına kıyasla 2022 Antalya dış hat yolcusu, Haziran ayında Mayıs’ın oldukça üstünde gerçekleşerek yüzde 80 seviyesine ulaştı.
2022 Mart ayından beri Medine yolcusunda kuvvetli toparlanma görülüyor. Haziran ayında trafik 2019 Haziran ayının yüzde 91’i seviyesine ulaştı.
Almatı Havalimanı’nın ana gelir kaynağı olan dış hat uçuşları Mayıs 2022’den beri 2019 seviyesinin üstünde seyrediyor. "
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