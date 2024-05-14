Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

TÜİK verilerine göre, tavuk yumurtası üretimi martta yıllık yüzde 3,6 arttı. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 3,4 arttı, tavuk eti üretimi de yüzde 2,7 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:35
Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2024 dönemine ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 2,7 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,9 arttı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,5 arttı, hindi eti üretimi yüzde 26,5 arttı.

Bir önceki ay 201 bin 680 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 204 bin 912 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 733 milyon 464 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 3,3 oranında artarak 1 milyar 790 milyon 81 bin adet oldu.



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