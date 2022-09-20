Üzerine kepçe kovası düşen işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
20 Eylül 2022 Salı, 12:32
Üzerine kepçe kovası düşen işçi hayatını kaybetti
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Kent merkezinde özel bir firmaya ait maden ocağında iş makinesini tamir eden Kani Önen'in üzerine kepçe kovası düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, Önen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


İşçi Gümüşhane kepçe

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