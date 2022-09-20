Üzerine kepçe kovası düşen işçi hayatını kaybetti
Gümüşhane'de maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kent merkezinde özel bir firmaya ait maden ocağında iş makinesini tamir eden Kani Önen'in üzerine kepçe kovası düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, Önen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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