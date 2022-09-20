Üzerine kepçe kovası düşen işçi hayatını kaybetti

20 Eylül 2022 Salı, 12:32

Kent merkezinde özel bir firmaya ait maden ocağında iş makinesini tamir eden Kani Önen'in üzerine kepçe kovası düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, Önen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.