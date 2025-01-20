TBYD Başkanı açıkladı: Alkollün ardından alkolsüz içeceklere dev zam!

Alkol zamlarının ardından alkolsüz içeceklerin fiyatlarında da artış yaşandı. TBYD Başkanı Erol Dündar, alkolsüz içeceklere gelen yeni zamları duyurdu.

TBYD Başkanı açıkladı: Alkollün ardından alkolsüz içeceklere dev zam!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:26

Alkole yapılan zamlardan sonra alkolsüz içecekler de zamlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden alkolsüz içeceklere yapılan zamları paylaştı.

Dündar’ın açıklamasına göre, 1 litre meyve suyunun fiyatı 50 TL'yi bulurken, kolanın litre fiyatı 40 TL’ye çıktı. En küçük alkolsüz içecek boyutu olan 200 ml'nin fiyatı ise 12 TL oldu.

 


Etiketler: #TBYD #Alkol #Erol Dündar

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