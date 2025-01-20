TBYD Başkanı açıkladı: Alkollün ardından alkolsüz içeceklere dev zam!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:26

Güncelleme: 20.01.2025 - 16:27

Alkole yapılan zamlardan sonra alkolsüz içecekler de zamlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden alkolsüz içeceklere yapılan zamları paylaştı.

Dündar’ın açıklamasına göre, 1 litre meyve suyunun fiyatı 50 TL'yi bulurken, kolanın litre fiyatı 40 TL’ye çıktı. En küçük alkolsüz içecek boyutu olan 200 ml'nin fiyatı ise 12 TL oldu.