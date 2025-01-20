TBYD Başkanı açıkladı: Alkollün ardından alkolsüz içeceklere dev zam!
Alkol zamlarının ardından alkolsüz içeceklerin fiyatlarında da artış yaşandı. TBYD Başkanı Erol Dündar, alkolsüz içeceklere gelen yeni zamları duyurdu.
Alkole yapılan zamlardan sonra alkolsüz içecekler de zamlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden alkolsüz içeceklere yapılan zamları paylaştı.
Dündar’ın açıklamasına göre, 1 litre meyve suyunun fiyatı 50 TL'yi bulurken, kolanın litre fiyatı 40 TL’ye çıktı. En küçük alkolsüz içecek boyutu olan 200 ml'nin fiyatı ise 12 TL oldu.
Coca cola güncel zamlı liste #ZamGeldi pic.twitter.com/qec8wwiWIR— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 20, 2025
Etiketler: #TBYD #Alkol #Erol Dündar
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler