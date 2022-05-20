TCMB açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi düştü
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksinin (FHGE), önceki aya göre 5,8 puan düşüş kaydederek 172,9 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.
Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi verilerini yayımladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "2022 yılı mayıs ayında finansal hizmetler anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir. 2022 yılı mayıs ayında FHGE, bir önceki aya göre 5,8 puan düşüş kaydederek 172,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir" denildi.
İş durumu ve hizmetlere olan talep ile istihdama ilişkin değerlendirmelerin aktarıldığı açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"Son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görülmektedir. İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin, artış bildirenler lehine döndüğü, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir."
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