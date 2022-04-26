Dibi gören tüketici güven endeksiyle AKP’nin oy oranı uyumlu
Tarihin en düşük seviyesini gören tüketici güven endeksi verileri ile iktidar partisi AKP’nin aldığı oy oranları karşılaştırıldı.
Endeks sonuçları ile AKP’nin aldığı oy oranı arasındaki “ilişkiye” dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, AKP’nin yüzde 30’un altına indiğini söyledi.
Tüketici güven endeksi 2004’ten bu yana aylık olarak hesaplanıyor. Nisan 2022 endeksi 67.3 ile bugüne kadar görülen en düşük değer oldu. En yüksek değer 106.1 ile Ocak 2004’te gerçekleşmişti. Endeks tüketicinin kişisel mali durumu ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentilerini yansıtan bir araştırma. Endeks 0-200 arasında değerlendiriliyor. 100’den büyük değerlerde ekonominin iyi, tüketicinin de iyimser olduğu yorumu yapılıyor. CHP’li Bakırlıoğlu, endeksle iktidar partisinin aldığı oy arasında “anlamlı” bir ilişki olduğuna dikkat çekti. Bunun daha önce yapılan ekonometrik analizlerde de ortaya konulduğuna işaret eden Bakırlıoğlu’nun yaptığı derleme şöyle:
- Temmuz 2007 seçiminde AKP’nin aldığı oy oranı yüzde 46.58, tüketici güven endeksi 97.2’ydi. (Endeks/oy oranı 2.00)
- Haziran 2011 seçiminde AKP’nin aldığı oy oranı yüzde 49.83, endeks 98 oldu. (Endeks/oy oranı 1.96)
- Haziran 2015 seçiminde AKP yüzde 40.87 oy aldı. Endeks 89 puandı. (Endeks/oy oranı 2.17)
- Kasım 2015 seçiminde AKP’nin aldığı oy oranı yüzde 49.49, endeks ise 95 olarak gerçekleşti. (Endeks/oy oranı 1.91)
- Haziran 2018 seçiminde AKP yüzde 42.6 oy alırken endeks 91 puan oldu. (Endeks/oy oranı 2.16)
"GÜVEN AZALIYOR"
CHP Milletvekili Bakırlıoğlu, “Nisan 2022’de endeksin 67.3 olduğu düşünüldüğünde bugün için oranın 2.5 olması muhtemeldir. Bu durumda AKP’nin bugün için alacağı oy yüzde 30’un altında kalacaktır. AKP oylarındaki erime daha da hızlanacak. Hayat pahalılığı ve enflasyon, tüketici güvenini her gün daha da düşürüyor. Bu durum seçmenin iktidara olan güvenini de sarsıyor. Bu şartlar altında endeksin önümüzdeki aylarda düşmeye devam edeceği, AKP’nin oylarının daha da eriyeceği bir gerçek” dedi.
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