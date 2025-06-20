TCMB açıkladı: Konut fiyatları enflasyonun altında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) sonuçlarını paylaştı. Nisan ayı verileri, konut fiyatlarındaki değişimleri ortaya koydu.

KONUT FİYATLARI NİSAN AYINDA ARTTI AMA REELDE DÜŞTÜ

TCMB verilerine göre, 2025 yılı Nisan ayında Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 yükseldi ve 176,4 seviyesine ulaştı. Ancak, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal artış yüzde 32,9 olurken, reel bazda yüzde 3,6 düşüş yaşandı.

KFE, Türkiye’de konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla hesaplanıyor (2023=100 baz alınarak).

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE FİYAT ARTIŞLARI

Üç büyük şehirdeki konut fiyat endeksleri incelendiğinde, 2025 Nisan ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,7, 2,8 ve 0,2 artış kaydedildi.

Yıllık bazda ise İstanbul’da yüzde 34,4, Ankara’da yüzde 41,9 ve İzmir’de yüzde 30,9 oranında artış görüldü.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYAT ARTIŞLARI

Ankara, yüzde 41,9 ile yıllık fiyat artışında ilk sırada yer aldı. Doğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan TRA bölgesi (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır) yüzde 37,5 ile yüksek artış gösterdi. Benzer şekilde TRB bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş) yüzde 37,4 oranında yıllık artış yaşadı.

En düşük yıllık artış ise Karadeniz’in doğusundaki TR9 bölgesi (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) yüzde 26,6 ile gerçekleşti. TR63 bölgesi (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) yüzde 25,1, TR21 bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ise yüzde 27,0 ile en düşük artış gösteren bölgeler arasında yer aldı.