TCMB araştırması yayımlandı: Ramazan ayında et ve bakliyatta şok fiyat artışı!
Ramazan ayında işlenmemiş gıda fiyatlarının hızla arttığı, işlenmiş gıda fiyatlarının ise daha az bir artış gösterdiği belirlendi. Yayımlanan çalışmada, Ramazan ayının gıda enflasyonu üzerindeki etkisiyle ilgili dikkat çeken bulgulara yer verildi. Özellikle et, tavuk ve bakliyat fiyatlarındaki artışlar öne çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından genel kamuoyuna yönelik olarak hazırlanan 'Merkezin Güncesi' blog sayfasında yayımlanan çalışmada, ramazan ayında işlenmemiş gıda fiyatlarının hızlı arttığı, işlenmiş gıda fiyatlarının ise daha az arttığı belirlendi. Ramazan ayı için marketlere fiyat artırmama çağrısı yapılmış ve özel denetimler gerçekleştirilmişti. Ancak, et, sebze ve meyve gibi işlenmemiş gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışları tespit edildi.
Muhammed Bahça, Simin Bayraktar ve Aslıhan Atabek Demirhan tarafından yapılan çalışmada, 2025 Ramazan ayı incelendi. Çalışmada önceki yıllarla kıyaslama yapılmadı. "Ramazan ayının gıda enflasyonu üzerindeki etkileri farklı seviyelerde olduğu ve işlenmemiş gıda ürünlerinde bu etkinin daha belirgin olduğu" ifadelerine yer verildi.
ET TAVUK VE BAKLİYAT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ
Merkez Bankası'nın çalışmasına göre ramazanın ilk günlerinde tavuk etinde fiyat artışı yüzde 75 civarına, kırmızı ette ise yüzde 80’e kadar yükseldi.
Bakliyat fiyatları ise et ve tavuğa kıyasla daha düşük bir artış gördü, yaklaşık yüzde 50 oranında. Çalışmaya göre ramazan ayının etkisiyle gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında önemli bir artış gözlendi. Çalışmada, 2025 yılı Ramazan ayında şubat ve mart aylarında işlenmemiş gıda enflasyonunun sırasıyla 1,16 ve 3,53 puan, gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonunun ise 0,75 ve 1,09 puan arttığı belirtildi. Bu artışların manşet enflasyona doğrudan etkisi yaklaşık 0,5 puan olarak hesaplandı.
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