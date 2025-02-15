Son Dakika... TCMB'den flaş KKM kararı: Tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı

Son Dakika haberi... Merkez Bankası, tüm KKM hesaplarında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

Son Dakika... TCMB'den flaş KKM kararı: Tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı
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AA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.


Etiketler: #merkez bankası #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #KKM

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