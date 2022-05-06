TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (06.05.2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
06 Mayıs 2022 Cuma, 15:48
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (06.05.2022)
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12837
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13100
BHDBAHREYN DİNARI39.5524
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.17249
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.0354
BWPBOTSVANA PULASI1.2160
BRLBREZİLYA REALİ2.9656
DZDCEZAYİR DİNARI0.10284
CZKÇEK KORUNASI0.63908
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00103
MADFAS DİRHEMİ1.4920
PHPFİLİPİN PESOSU0.28414
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.92951
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.9375
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19376
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.0912
HKDHONG KONG DOLARI1.8996
IQDIRAK DİNARI0.01022
ISKİZLANDA KRONU0.11391
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03394
LYDLİBYA DİNARI3.1127
HUFMACAR FORİNTİ0.04127
MKDMAKEDONYA DİNARI0.25561
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.4122
MXNMEKSİKA PESOSU0.73693
EGPMISIR LİRASI0.80689
NADNAMİBYA DOLARI0.92948
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00134
PENPERU YENİ SOLU3.9338
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.3474
RSDSIRP DİNARI0.13391
SGDSİNGAPUR DOLARI10.7651
SDGSUDAN POUNDU0.03323
SYPSURİYE LİRASI0.00593
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.92937
THBTAYLAND BAHTI0.43378
TNDTUNUS DİNARI4.8926
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.2665
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.49293
OMRUMMAN RİYALİ38.7295
JODÜRDÜN DİNARI21.0314
VNDVİETNAM DONGU0.00065
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.3820
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50286
NZDYENİ ZELANDA DOLARI9.5782




TCMB döviz ekonomi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler