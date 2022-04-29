TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (29.04.2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
29 Nisan 2022 Cuma, 16:48
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (29.04.2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.12853
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.12911
BHD BAHREYN DİNARI 39.2532
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17071
BAM BOSNA HERSEK MARKI 7.9579
BWP BOTSVANA PULASI 1.2194
BRL BREZİLYA REALİ 2.9976
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10223
CZK ÇEK KORUNASI 0.63466
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00102
MAD FAS DİRHEMİ 1.4814
PHP FİLİPİN PESOSU 0.28255
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.93462
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 4.8520
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19334
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.0613
HKD HONG KONG DOLARI 1.8859
IQD IRAK DİNARI 0.01014
ISK İZLANDA KRONU 0.11323
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03338
LYD LİBYA DİNARI 3.0891
HUF MACAR FORİNTİ 0.04114
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.25325
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.3992
MXN MEKSİKA PESOSU 0.72764
EGP MISIR LİRASI 0.80035
NAD NAMİBYA DOLARI 0.93445
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00132
PEN PERU YENİ SOLU 3.8513
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.3390
RSD SIRP DİNARI 0.13259
SGD SİNGAPUR DOLARI 10.7208
SDG SUDAN POUNDU 0.03313
SYP SURİYE LİRASI 0.00589
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.93439
THB TAYLAND BAHTI 0.43277
TND TUNUS DİNARI 4.8373
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.2342
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.48921
OMR UMMAN RİYALİ 38.4366
JOD ÜRDÜN DİNARI 20.8723
VND VİETNAM DONGU 0.00064
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.4551
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.50248
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.6656

 

 


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