TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (5.05.2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:53
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (5.05.2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.12802
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.12986
BHD BAHREYN DİNARI 39.3763
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17172
BAM BOSNA HERSEK MARKI 7.9866
BWP BOTSVANA PULASI 1.2299
BRL BREZİLYA REALİ 3.0188
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10237
CZK ÇEK KORUNASI 0.63584
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00102
MAD FAS DİRHEMİ 1.4870
PHP FİLİPİN PESOSU 0.28328
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.94430
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 4.8992
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19447
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.0767
HKD HONG KONG DOLARI 1.8913
IQD IRAK DİNARI 0.01017
ISK İZLANDA KRONU 0.11347
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03477
LYD LİBYA DİNARI 3.0988
HUF MACAR FORİNTİ 0.04134
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.25412
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.4137
MXN MEKSİKA PESOSU 0.73806
EGP MISIR LİRASI 0.80328
NAD NAMİBYA DOLARI 0.94420
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00133
PEN PERU YENİ SOLU 3.9371
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.3574
RSD SIRP DİNARI 0.13309
SGD SİNGAPUR DOLARI 10.7664
SDG SUDAN POUNDU 0.03323
SYP SURİYE LİRASI 0.00591
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.94420
THB TAYLAND BAHTI 0.43501
TND TUNUS DİNARI 4.8476
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.2474
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.50492
OMR UMMAN RİYALİ 38.5571
JOD ÜRDÜN DİNARI 20.9375
VND VİETNAM DONGU 0.00065
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.3699
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.50226
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.6245

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