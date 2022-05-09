TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (09 Mayıs 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:50
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (09 Mayıs 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.12886
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.13104
BHD BAHREYN DİNARI 39.7547
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17282
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.0634
BWP BOTSVANA PULASI 1.2215
BRL BREZİLYA REALİ 2.9502
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10287
CZK ÇEK KORUNASI 0.63100
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00103
MAD FAS DİRHEMİ 1.4934
PHP FİLİPİN PESOSU 0.28436
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.92253
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 4.9669
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19361
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.0989
HKD HONG KONG DOLARI 1.9093
IQD IRAK DİNARI 0.01027
ISK İZLANDA KRONU 0.11315
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03411
LYD LİBYA DİNARI 3.1240
HUF MACAR FORİNTİ 0.04128
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.25648
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.4191
MXN MEKSİKA PESOSU 0.73692
EGP MISIR LİRASI 0.81101
NAD NAMİBYA DOLARI 0.92256
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00135
PEN PERU YENİ SOLU 3.9297
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.3614
RSD SIRP DİNARI 0.13436
SGD SİNGAPUR DOLARI 10.7704
SDG SUDAN POUNDU 0.03340
SYP SURİYE LİRASI 0.00597
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.92259
THB TAYLAND BAHTI 0.43310
TND TUNUS DİNARI 4.8492
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.2883
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.49546
OMR UMMAN RİYALİ 38.9792
JOD ÜRDÜN DİNARI 21.1389
VND VİETNAM DONGU 0.00065
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.3641
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.50263
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.5276

 

 


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