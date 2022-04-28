TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
28 Nisan 2022 Perşembe, 16:11
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.12860
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.12800
BHD BAHREYN DİNARI 39.2375
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17107
BAM BOSNA HERSEK MARKI 7.9129
BWP BOTSVANA PULASI 1.2175
BRL BREZİLYA REALİ 2.9792
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10218
CZK ÇEK KORUNASI 0.63281
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00102
MAD FAS DİRHEMİ 1.4762
PHP FİLİPİN PESOSU 0.28278
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.92676
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 4.8423
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19301
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.0499
HKD HONG KONG DOLARI 1.8854
IQD IRAK DİNARI 0.01014
ISK İZLANDA KRONU 0.11262
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03310
LYD LİBYA DİNARI 3.1049
HUF MACAR FORİNTİ 0.04114
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.25311
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.3910
MXN MEKSİKA PESOSU 0.72312
EGP MISIR LİRASI 0.79877
NAD NAMİBYA DOLARI 0.92727
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00132
PEN PERU YENİ SOLU 3.8645
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.3079
RSD SIRP DİNARI 0.13190
SGD SİNGAPUR DOLARI 10.6583
SDG SUDAN POUNDU 0.03311
SYP SURİYE LİRASI 0.00589
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.92727
THB TAYLAND BAHTI 0.42910
TND TUNUS DİNARI 4.8192
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.2327
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.48903
OMR UMMAN RİYALİ 38.4737
JOD ÜRDÜN DİNARI 20.8648
VND VİETNAM DONGU 0.00064
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.4324
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.50034
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.5652

TCMB döviz para

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