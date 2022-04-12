TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
12 Nisan 2022 Salı, 16:16
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13041
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13175
BHDBAHREYN DİNARI38.9271
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.17016
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.1326
BWPBOTSVANA PULASI1.2739
BRLBREZİLYA REALİ3.1255
DZDCEZAYİR DİNARI0.10235
CZKÇEK KORUNASI0.65194
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00102
MADFAS DİRHEMİ1.4941
PHPFİLİPİN PESOSU0.28165
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.0056
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.7497
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19277
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.1110
HKDHONG KONG DOLARI1.8728
IQDIRAK DİNARI0.01006
ISKİZLANDA KRONU0.11420
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03271
LYDLİBYA DİNARI3.1255
HUFMACAR FORİNTİ0.04219
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.25871
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.4674
MXNMEKSİKA PESOSU0.73928
EGPMISIR LİRASI0.79162
NADNAMİBYA DOLARI1.0057
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00130
PENPERU YENİ SOLU3.9527
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.4249
RSDSIRP DİNARI0.13537
SGDSİNGAPUR DOLARI10.7666
SDGSUDAN POUNDU0.03284
SYPSURİYE LİRASI0.00584
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.0057
THBTAYLAND BAHTI0.43641
TNDTUNUS DİNARI4.9022
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.1993
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.49709
OMRUMMAN RİYALİ38.1217
JODÜRDÜN DİNARI20.7017
VNDVİETNAM DONGU0.00064
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.5575
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50327
NZDYENİ ZELANDA DOLARI10.0482

döviz TCMB

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