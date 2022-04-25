Bakan Yanık: Dünyanın en büyük 10 ekonomisine gireceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz bugün ülkemizin geleceğini kurmak, selametini, sulhunu koruyabilmek için bölgesinde güçlü, dünyada güçlü, dünyada etkili, lider ülke olacağız" dedi.
Bakan Yanık, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Burada hemşerilerine seslenen Yanık, Kadirli ve Çukurova'nın Türkiye'nin en özel bölgelerinden birisi olduğunu, yılda 3 ürün alınan tek bölgenin Çukurova olduğunu hatırlattı.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNE GİRECEĞİZ"
Çukurova'nın iyi eğitim almış, vatansever, her işte son derece başarılı bir insan kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "İçinde yaşadığımız coğrafyanın her zamankinden daha çok bize, bizim çabamıza ihtiyacı olduğu tartışmasız. Tarihin belli dönemleri vardır ve tarihin o belli dönemlerinde bir takım insanlar çıkar, o akışı olması gereken noktaya taşır. Biz bugün ülkemizin geleceğini kurmak, selametini, sulhunu koruyabilmek için bölgesinde güçlü, dünyada güçlü, dünyada etkili lider ülke olacağız. İnşallah önümüzdeki kısa süre içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içerisine girebilmesi için elinden geleni yapmakla yükümlü insanlarız" ifadelerini kaydetti.
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