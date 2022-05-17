TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (17.05.2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
17 Mayıs 2022 Salı, 15:44
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (17.05.2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13414
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.13814
BHD BAHREYN DİNARI 41.9174
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18058
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.4966
BWP BOTSVANA PULASI 1.2974
BRL BREZİLYA REALİ 3.1224
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10842
CZK ÇEK KORUNASI 0.67395
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00108
MAD FAS DİRHEMİ 1.5761
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30199
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.98768
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.3298
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.20408
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.2142
HKD HONG KONG DOLARI 2.0132
IQD IRAK DİNARI 0.01083
ISK İZLANDA KRONU 0.12009
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03639
LYD LİBYA DİNARI 3.2736
HUF MACAR FORİNTİ 0.04311
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.27034
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.5997
MXN MEKSİKA PESOSU 0.79131
EGP MISIR LİRASI 0.86555
NAD NAMİBYA DOLARI 0.98780
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00142
PEN PERU YENİ SOLU 4.1917
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.5853
RSD SIRP DİNARI 0.14179
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.4199
SDG SUDAN POUNDU 0.03483
SYP SURİYE LİRASI 0.00629
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.98775
THB TAYLAND BAHTI 0.45825
TND TUNUS DİNARI 5.1498
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.5216
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.53526
OMR UMMAN RİYALİ 41.0997
JOD ÜRDÜN DİNARI 22.2889
VND VİETNAM DONGU 0.00068
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.7064
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.53430
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.0609

 

 


TCMB döviz alım-satım

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