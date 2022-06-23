TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (23 Haziran 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
23 Haziran 2022 Perşembe, 16:01
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (23 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.14024
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.15257
BHD BAHREYN DİNARI 46.0540
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18696
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.3022
BWP BOTSVANA PULASI 1.4168
BRL BREZİLYA REALİ 3.3422
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11889
CZK ÇEK KORUNASI 0.73702
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00117
MAD FAS DİRHEMİ 1.7289
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31715
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0847
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.9157
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.22180
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.4236
HKD HONG KONG DOLARI 2.2120
IQD IRAK DİNARI 0.01189
ISK İZLANDA KRONU 0.13039
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03711
LYD LİBYA DİNARI 3.5978
HUF MACAR FORİNTİ 0.04568
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.29594
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9409
MXN MEKSİKA PESOSU 0.86531
EGP MISIR LİRASI 0.92428
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0848
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00160
PEN PERU YENİ SOLU 4.6532
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8693
RSD SIRP DİNARI 0.15534
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.4906
SDG SUDAN POUNDU 0.03053
SYP SURİYE LİRASI 0.00691
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0859
THB TAYLAND BAHTI 0.48923
TND TUNUS DİNARI 5.5757
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9678
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.58769
OMR UMMAN RİYALİ 45.0977
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.4889
VND VİETNAM DONGU 0.00075
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.0393
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58317
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.8898

TCMB Döviz kuru döviz alım-satım
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