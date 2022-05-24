Merkez Bankası hakkında kritik iddia: Firmalara döviz satın talebi

24 Mayıs 2022 Salı, 17:00

Dolar/ TL, 20 Aralık’ta kur korumalı mevduat hesabı açıklamasından sonra ilk kez 16 liranın üzerine çıktı. Döviz arayışındaki Merkez Bankası'nın firmaları arayıp döviz satmasını rica ettiği öne sürüldü.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, dün enflasyona endeksli tahvil beklentileriyle gerileyen döviz kurları, bugün kritik eşik olarak görülen 16 liranın üzerine çıktı. Son üç haftadır söz konusu tahvilin açıklanması beklenirken TL, dolar karşısında aybaşından bu yana yaklaşık yüzde 9'u buldu.

ÖRTÜLÜ MÜDAHALEDE BULUNDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Merkez Bankası’nın (TCMB), doların 16 lirayı aşmaması için kamu bankaları aracılığıyla rezervlerinden döviz satarak örtülü müdahalede bulunduğu tahmin ediliyor.

TCMB’nin toplam rezervi 13 Mayıs itibarıyla 102 milyar doların altına, uluslararası net rezervler ise 11,5 milyar dolara geriledi. Swap hariç rezervler ise aynı dönemde eksi 52 milyar dolara kadar geriledi.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40’ını, hizmet ihracatı döviz gelirlerinin bir kısmını ve kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç işlemci de TCMB’nin günlük rezerv kaybının son 1 ayda günde 0,5 milyar doların üzerine çıkarak belirgin hızlandığını belirtti. Bu kapsamda bu hafta açıklanacak net rezervin yaklaşıl 10 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

Rezervlerdeki düşüş ve hükümetin döviz arayışı ise takip ediliyor.

FİRMALARDAN GELECEK 100 BİN DOLAR İÇİN ÖZEL TALEP

Dolar/TL'de yükseliş devam ederken Merkez Bankası’nın firmalardan döviz satmasını talep ettiği öğrenildi. Hafta başında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu adına başkan yardımcıları tarafından büyük firmalarla yapılan telefon görüşmesinde döviz satışlarının yapılması rica ediliyor.

TCMB yetkilileri tarafından aranılan firmaya bir iletişim numarası bırakılarak gerçekleştirilen döviz satışı miktarının firma adı ile birlikte bildirilmesi talep ediliyor.

Döviz satışı ‘ricası’ için aranan bir firma TCMB’den gelen telefonun ardından 100 bin dolarlık satış gerçekleştirildiğini açıkladı. Firma yetkilisi TCMB yetkilileri tarafından “Bilgi verirseniz memnun oluruz” denildiğini ifade etti.